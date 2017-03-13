Задержан подозреваемый в угоне маршрутки в Иркутске

Иркутские полицейские задержали предполагаемого угонщика маршрутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

За последние две недели двое иркутян обратились к полицейским за помощью в поиске угнанных машин. Одним из потерпевших оказался водитель маршрутки. По его словам 2 марта, отлучившись в магазин разменять деньги, он оставил авто с ключами в зажигании в микрорайоне Первомайский. Когда вернулся, то автомобиля уже не было.

Сотрудники угрозыска в кратчайшие сроки нашли маршрутку. Автомобиль без водителя находился в поселке Маркова Иркутского района. Сейчас полицейские устанавливают личность угонщика.

Ранее 27 февраля к правоохранителям обратился другой маршрутчик. По его словам, «Газель» угнали с автозаправки на улице Маяковского. Оперативники по горячим следам отыскали машину гаражного кооператива по бульвару Рябикова.

После проверок показаний очевидцев и записей с камер видеонаблюдения, стражи порядка составили фоторобот угонщика. Позже сыщики по приметам задержали его. Им оказался 25-летний шелеховчанин. Подозреваемый был ранее судим за наркосбыт.

По одной из версий, пользуясь невнимательностью маршрутчика, мужчина угнал автомобиль, чтобы уехать домой. По факту угона без цели хищения возбуждено уголовное дело.