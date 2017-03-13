Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Военный флот Украины понес потери при атаке позиций ДНР с моря
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Наталья Поклонская снова оказалась в центре громкой истории
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
Александр Овечкин впервые станет отцом
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Кортункова сбросила 60 кг и показала фигуру: фанаты восхищены
Катастрофические итоги: в ООН боятся за Украину
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
СМИ: Ольга Бузова ответила на оскорбления Панайотова
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников
Для миллионеров: 5 самых крутых машин Женевы
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
10Фестиваль весны в Индии
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
14События недели в фотографиях
04:57 (мск), источник: АиФ Иркутск

Задержан подозреваемый в угоне маршрутки в Иркутске

Подозреваемый в угоне был ранее судим.

Иркутские полицейские задержали предполагаемого угонщика маршрутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

За последние две недели двое иркутян обратились к полицейским за помощью в поиске угнанных машин. Одним из потерпевших оказался водитель маршрутки. По его словам 2 марта, отлучившись в магазин разменять деньги, он оставил авто с ключами в зажигании в микрорайоне Первомайский. Когда вернулся, то автомобиля уже не было.

Сотрудники угрозыска в кратчайшие сроки нашли маршрутку. Автомобиль без водителя находился в поселке Маркова Иркутского района. Сейчас полицейские устанавливают личность угонщика.

Ранее 27 февраля к правоохранителям обратился другой маршрутчик. По его словам, «Газель» угнали с автозаправки на улице Маяковского. Оперативники по горячим следам отыскали машину гаражного кооператива по бульвару Рябикова.

После проверок показаний очевидцев и записей с камер видеонаблюдения, стражи порядка составили фоторобот угонщика. Позже сыщики по приметам задержали его. Им оказался 25-летний шелеховчанин. Подозреваемый был ранее судим за наркосбыт.

По одной из версий, пользуясь невнимательностью маршрутчика, мужчина угнал автомобиль, чтобы уехать домой. По факту угона без цели хищения возбуждено уголовное дело.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Житель Новосибирска выиграл 8 миллионов в лотерею
Глава МВД Германии предупредил турецких политиков
Асад: политика ЕС в отношении Сирии привела к волне терактов
Россию на «Евровидении-2017» представит Юлия Самойлова
РПЦЗ призвала убрать тело Ленина с Красной площади
Коммунальщиков заставят платить за отсутствие тепла
Фийон заявил, что за его дорогие костюмы платил некий друг
Надежда Савченко продемонстрировала новый имидж
Спорт
Слезы и боль Контиолахти Сингл-микстом и смешанной эстафетой завершился предпоследний этап Кубка мира по биатлону
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь