Самолет «Шанхай-Лондон» экстренно сел в Иркутске из-за высокой температуры у ребенка

Самолет авиакомпании China Eastern Airlines, который летел по маршруту Шанхай-Лондон, совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска из-за ухудшения состояния ребенка на борту. После оказания медицинской помощи самолет продолжил свой полет. Об этом ИА IrkutskMedia сообщает со ссылкой на FlashSiberia.

«Во время полета стало плохо ребенку. У него резко поднялась температура. Чтобы не подвергать здоровье малолетнего пассажира опасности, капитан корабля принял решение совершить посадку на запасном аэропорту, которым в данном случае является аэропорт Иркутска», — рассказал агентству источник в авиационных кругах.