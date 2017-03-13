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05:06 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Самолет «Шанхай-Лондон» экстренно сел в Иркутске из-за высокой температуры у ребенка

Пассажиру была оказана медицинская помощь.

Источник: IrkutskMedia.ru

Самолет авиакомпании China Eastern Airlines, который летел по маршруту Шанхай-Лондон, совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска из-за ухудшения состояния ребенка на борту. После оказания медицинской помощи самолет продолжил свой полет. Об этом ИА IrkutskMedia сообщает со ссылкой на FlashSiberia.

«Во время полета стало плохо ребенку. У него резко поднялась температура. Чтобы не подвергать здоровье малолетнего пассажира опасности, капитан корабля принял решение совершить посадку на запасном аэропорту, которым в данном случае является аэропорт Иркутска», — рассказал агентству источник в авиационных кругах.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что самолет A330 авиакомпании China Eastern Airlines, летевший по маршруту Шанхай-Лондон, экстренно приземлился в аэропорту Иркутска.

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