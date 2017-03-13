Самолет «Шанхай-Лондон» экстренно сел в Иркутске из-за высокой температуры у ребенка
Пассажиру была оказана медицинская помощь.
Пассажиру была оказана медицинская помощь.
Самолет авиакомпании China Eastern Airlines, который летел по маршруту
«Во время полета стало плохо ребенку. У него резко поднялась температура. Чтобы не подвергать здоровье малолетнего пассажира опасности, капитан корабля принял решение совершить посадку на запасном аэропорту, которым в данном случае является аэропорт Иркутска», — рассказал агентству источник в авиационных кругах.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что самолет A330 авиакомпании China Eastern Airlines, летевший по маршруту