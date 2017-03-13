В Бурятии туристы попали под лавину

По его данным, об инциденте сообщил один из туристов.

«Четверо человек попали под сход снежной массы на горе Мамай Кабанского района. Туристы пришли со стороны Иркутской области и не были зарегистрированы. По предварительным данным, погиб один человек. В настоящее время спасатели готовятся к операции по его эвакуации», — сказал собеседник агентства.

По данным источника в правоохранительных органах региона, погибший является гражданином Франции. В МВД и СК республики данную ситуацию пока не комментируют.

«В настоящее время у нас нет материалов по этому происшествию», — сказал РИА Новости представитель СК.