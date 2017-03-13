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05:05 (мск), источник: РИА Новости

В Бурятии туристы попали под лавину

КРАСНОЯРСК, 13 мар — РИА Новости. Группа туристов из четырех человек попала под снежную лавину в горах Бурятии, по предварительным данным, один из них погиб, сообщил РИА Новости представитель МЧС республики.

Источник: РИА Новости

По его данным, об инциденте сообщил один из туристов.

«Четверо человек попали под сход снежной массы на горе Мамай Кабанского района. Туристы пришли со стороны Иркутской области и не были зарегистрированы. По предварительным данным, погиб один человек. В настоящее время спасатели готовятся к операции по его эвакуации», — сказал собеседник агентства.

По данным источника в правоохранительных органах региона, погибший является гражданином Франции. В МВД и СК республики данную ситуацию пока не комментируют.

«В настоящее время у нас нет материалов по этому происшествию», — сказал РИА Новости представитель СК.

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