В Ачинске женщина лишилась 200 тысяч, переведя задаток за авто

В Ачинске расследуется уголовное дело по факту мошенничества через Интернет. В полицию обратилась женщина, которая стала жертвой недобросовестных продавцов.

Она нашла объявление о продаже автомобиля в сети Интернет, созвонилась с продавцом по указанному номеру телефона, и договорилась о сделке. Мужчина убедил её перевести на банковскую карту предоплату в размере 200 тысяч рублей, после чего перестал выходить на связь.

Если преступника удастся отыскать, ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.