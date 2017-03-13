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05:16 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Ачинске женщина лишилась 200 тысяч, переведя задаток за авто

Неизвестный мужчина убедил покупательницу перевести задаток за автомобиль, и, получив предоплату, перестал выходить на связь.

В Ачинске расследуется уголовное дело по факту мошенничества через Интернет. В полицию обратилась женщина, которая стала жертвой недобросовестных продавцов.

Она нашла объявление о продаже автомобиля в сети Интернет, созвонилась с продавцом по указанному номеру телефона, и договорилась о сделке. Мужчина убедил её перевести на банковскую карту предоплату в размере 200 тысяч рублей, после чего перестал выходить на связь.

Если преступника удастся отыскать, ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

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