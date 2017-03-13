В Ачинске женщина лишилась 200 тысяч, переведя задаток за авто
Неизвестный мужчина убедил покупательницу перевести задаток за автомобиль, и, получив предоплату, перестал выходить на связь.
Неизвестный мужчина убедил покупательницу перевести задаток за автомобиль, и, получив предоплату, перестал выходить на связь.
В Ачинске расследуется уголовное дело по факту мошенничества через Интернет. В полицию обратилась женщина, которая стала жертвой недобросовестных продавцов.
Она нашла объявление о продаже автомобиля в сети Интернет, созвонилась с продавцом по указанному номеру телефона, и договорилась о сделке. Мужчина убедил её перевести на банковскую карту предоплату в размере 200 тысяч рублей, после чего перестал выходить на связь.
Если преступника удастся отыскать, ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.