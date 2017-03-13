Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Военный флот Украины понес потери при атаке позиций ДНР с моря
В СК направлено заявление о возбуждение дела против Медведева
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
В России введут новые нормы труда для женщин
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Кортункова сбросила 60 кг и показала фигуру: фанаты восхищены
Катастрофические итоги: в ООН боятся за Украину
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
СМИ: Ольга Бузова ответила на оскорбления Панайотова
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
5 важных новинок автосалона в Женеве
Skoda свернет производство Yeti в России
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
12Первая женщина в космосе
16Неслабый пол
10Фестиваль весны в Индии
05:33 (мск), источник: ТАСС

СМИ показали видеозапись событий перед вызвавшим протесты убийством в Фергюсоне

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американские телеканалы в воскресенье показали в эфире видеозапись, которая проливает свет на события, предшествовавшие резонансному убийству полицейским молодого афроамериканца Майкла Брауна в августе 2014 года.

Источник: AP 2017

Этот инцидент в городе Фергюсоне (штат Миссури) вызвал в США многотысячные протесты, продолжавшиеся несколько месяцев и не раз перераставшие в беспорядки.

Видео
«Эффект Фергюсона»: в США резко выросло количество убийств

Пленку распространил американский режиссер Джейсон Поллок, снявший ранее документальный фильм о смерти Брауна. Как заключили журналисты американских СМИ, в том числе газеты New York Times и телекомпании СNN, на записи, сделанной камерой скрытого наблюдения в магазине, видно, что Браун передает одному из продавцов небольшой контейнер с марихуаной и получает в обмен блок сигарет. Затем афроамериканец оставляет коробку с сигаретами в магазине и уходит.

Как подчеркивают местные СМИ, запись, подлинность которой пока официально не подтверждена, имеет большое значение, так как ставит под сомнения заявления полиции, сделанные вскоре после того, как Браун, будучи безоружным, был застрелен белым полицейским Дарреном Уилсоном. Стражи порядка тогда опубликовали лишь один фрагмент видео с камеры наблюдения в том же магазине — на пленке было видно, что молодой афроамериканец выносит из магазина блок сигарет, отталкивая при этом одного из работников. Правоохранительные органы представили тогда запись как доказательство того, что Браун мог совершить в магазине кражу. Теперь же выясняется, что «украденные» сигареты, по всей видимости, в действительности принадлежали ему по условиям имевшего место ранее обмена.

Убийство Брауна Уилсоном привлекло очень большое внимание общественности и СМИ; одной из причин этого было то, что, как утверждали очевидцы, страж порядка открыл огонь, когда молодой человек стоял с поднятыми руками.

Обвинений полицейскому в конечном счете предъявлено не было. Между тем Министерство юстиции США подвергло жесткой критике власти Фергюсона. Ведомство установило, что полиция города относилась с предубеждением к темнокожему населению и систематически нарушала его права, многие официальные лица в итоге лишились должностей.

В течение многих месяцев после убийства Брауна как в Фергюсоне, так и во многих других американских городах регулярно проходили акции протеста против расовой дискриминации и жестокости со стороны полиции. Многотысячные демонстрации не раз перерастали в беспорядки. Имели место случаи мародерства, применения демонстрантами бутылок с зажигательной смесью и огнестрельного оружия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Япония передала Малайзии отпечатки пальцев Ким Чен Нама
Глава МВД Германии предупредил турецких политиков
Асад: политика ЕС в отношении Сирии привела к волне терактов
Россию на «Евровидении-2017» представит Юлия Самойлова
РПЦЗ призвала убрать тело Ленина с Красной площади
Коммунальщиков заставят платить за отсутствие тепла
Фийон заявил, что за его дорогие костюмы платил некий друг
Надежда Савченко продемонстрировала новый имидж
Спорт
Слезы и боль Контиолахти Сингл-микстом и смешанной эстафетой завершился предпоследний этап Кубка мира по биатлону
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Дома в Крыму за год подешевели
Эксперты: цены на «вторичку» в Петербурге расти не будут
В Петербурге проложат выделенные полосы для трамваев
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь