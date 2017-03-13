СМИ показали видеозапись событий перед вызвавшим протесты убийством в Фергюсоне

Пленку распространил американский режиссер Джейсон Поллок, снявший ранее документальный фильм о смерти Брауна. Как заключили журналисты американских СМИ, в том числе газеты New York Times и телекомпании СNN, на записи, сделанной камерой скрытого наблюдения в магазине, видно, что Браун передает одному из продавцов небольшой контейнер с марихуаной и получает в обмен блок сигарет. Затем афроамериканец оставляет коробку с сигаретами в магазине и уходит.

Как подчеркивают местные СМИ, запись, подлинность которой пока официально не подтверждена, имеет большое значение, так как ставит под сомнения заявления полиции, сделанные вскоре после того, как Браун, будучи безоружным, был застрелен белым полицейским Дарреном Уилсоном. Стражи порядка тогда опубликовали лишь один фрагмент видео с камеры наблюдения в том же магазине — на пленке было видно, что молодой афроамериканец выносит из магазина блок сигарет, отталкивая при этом одного из работников. Правоохранительные органы представили тогда запись как доказательство того, что Браун мог совершить в магазине кражу. Теперь же выясняется, что «украденные» сигареты, по всей видимости, в действительности принадлежали ему по условиям имевшего место ранее обмена.