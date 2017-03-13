Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Военный флот Украины понес потери при атаке позиций ДНР с моря
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Китаянка родила младенца-гиганта
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
В России введут новые нормы труда для женщин
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
Кортункова сбросила 60 кг и показала фигуру: фанаты восхищены
Катастрофические итоги: в ООН боятся за Украину
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
СМИ: Ольга Бузова ответила на оскорбления Панайотова
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
12Первая женщина в космосе
16Неслабый пол
10Фестиваль весны в Индии
05:47 (мск), источник: Губерния онлайн

Пассажиры более пяти часов просидели в Хабаровском аэропорту из-за задержки рейса на Пхукет

Вылет отложили из-за технической неисправности самолета.

Источник: Губерния онлайн

Рейс Хабаровск — Пхукет, который должен был вылететь из аэропорта краевой столицы в ночь с субботы на воскресенье, задержали более чем на пять часов. Об этом корреспонденту портала «Губерния» на анонимных условиях сообщил хабаровчанин, семья которого в тот день ждала вылета в Таиланд.

«Старт рейса был на 2:50 с субботы на воскресенье. Сначала они отменили рейс до пяти утра. Люди — с детьми, уже немножко озлобленные, — слышали от представителя компании-перевозчика, что в самолете неисправна тормозная система. Потом им сказали, что будет замена покрышки на одной из стоек шасси, так как произошло отслоение корда», — рассказал собеседник.

В пресс-службе Хабаровского аэропорта информацию о задержке вылета подтвердили.

«После устранения всех технических неисправностей и оформления необходимых документов самолет вылетел в 8:14 утра в воскресенье», — сообщила начальник пресс-службы Марина Кравченко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Чемпионат по бильярду объединил спортсменов из Комсомольска, Советской Гавани и Хабаровска
Глава МВД Германии предупредил турецких политиков
Асад: политика ЕС в отношении Сирии привела к волне терактов
Россию на «Евровидении-2017» представит Юлия Самойлова
РПЦЗ призвала убрать тело Ленина с Красной площади
Коммунальщиков заставят платить за отсутствие тепла
Фийон заявил, что за его дорогие костюмы платил некий друг
Надежда Савченко продемонстрировала новый имидж
Спорт
Слезы и боль Контиолахти Сингл-микстом и смешанной эстафетой завершился предпоследний этап Кубка мира по биатлону
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь