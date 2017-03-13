Пассажиры более пяти часов просидели в Хабаровском аэропорту из-за задержки рейса на Пхукет

Рейс Хабаровск — Пхукет, который должен был вылететь из аэропорта краевой столицы в ночь с субботы на воскресенье, задержали более чем на пять часов. Об этом корреспонденту портала «Губерния» на анонимных условиях сообщил хабаровчанин, семья которого в тот день ждала вылета в Таиланд.

«Старт рейса был на 2:50 с субботы на воскресенье. Сначала они отменили рейс до пяти утра. Люди — с детьми, уже немножко озлобленные, — слышали от представителя компании-перевозчика, что в самолете неисправна тормозная система. Потом им сказали, что будет замена покрышки на одной из стоек шасси, так как произошло отслоение корда», — рассказал собеседник.

В пресс-службе Хабаровского аэропорта информацию о задержке вылета подтвердили.