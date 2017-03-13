Пассажиры более пяти часов просидели в Хабаровском аэропорту из-за задержки рейса на Пхукет
Вылет отложили
Вылет отложили
Рейс Хабаровск — Пхукет, который должен был вылететь из аэропорта краевой столицы в ночь с субботы на воскресенье, задержали более чем на пять часов. Об этом корреспонденту портала «Губерния» на анонимных условиях сообщил хабаровчанин, семья которого в тот день ждала вылета в Таиланд.
«Старт рейса был на 2:50 с субботы на воскресенье. Сначала они отменили рейс до пяти утра. Люди — с детьми, уже немножко озлобленные, — слышали от представителя
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«После устранения всех технических неисправностей и оформления необходимых документов самолет вылетел в 8:14 утра в воскресенье», — сообщила начальник