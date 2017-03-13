Приморец сам у себя похитил авто

В отдел полиции обратился 22-летний житель Уссурийска, который сообщил, что у него был похищен автомобиль марки Toyota Mark II, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В ходе проверки факт угона не подтвердился. Установлено, что заявитель, который был лишен прав на полтора года, в вечернее время передвигался на своем автомобиле. В районе Солдатского озера водитель не подчинился законным требованиям сотрудников ГИБДД об остановке транспортного средства и продолжил движение. Желая уйти от ответственности, водитель оставил автомобиль на обочине, после чего заявил в полицию об угоне.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».

Злоумышленнику грозит лишение свободы до двух лет.