На Красноярском море спасатели нашли тело утонувшего пенсионера

На Красноярском море в районе горы «Туран» водолазы обнаружили тело погибшего пенсионера. Труп мужчины передали сотрудникам полиции. Информация об этом появилась 13 марта в ежедневной сводке КГКУ «Спасатель».

Сам инцидент произошел 11 марта. В тот день автомобиль с 3-мя жителями Абакана провалился под лед. Двое из них смогли выбраться на берег, а 67-летний пенсионер остался в машине и утонул. Тело погибшего водолазы искали около 2-х дней.

В сводке КГКУ «Спасатель» также указывается, что в районе залива «Бирюса» еще 1 иномарка провалилась под лед.

«Находящиеся в автомобиле граждане успели выбраться на лед. Данный автомобиль Toyota Caldina вытянул из полыньи проезжавший мимо снегоход», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что никто из пассажиров, находившихся в салоне автомобиля, не пострадал. Эвакуация потерпевшим также не понадобилась.