В Омске произошла лобовая авария на односторонней дороге
В необычную аварию попали легковушка и минивэн.
В необычную аварию попали легковушка и минивэн.
Курьезное ДТП произошло на улицах Старого Кировска. Неподалеку от перекрестка улиц Олега Кошевого и Торговой лоб в лоб столкнулись два автомобиля, Nissan Serena и «жигули». Необычная авария случилась вчера днем.
Курьез заключается в том, что участок дороги, на котором произошло лобовое столкновение, с односторонним движением.
Фотографии необычной аварии появились в паблике «Аварийный Омск».
В комментариях омичи недоумевают, как могло подобное произойти. Подписчики склоняются к тому, что Nissan ехал не по правилам. Впрочем, некоторые пользователи сети напоминают о путанице в местных дорожных знаках. По их мнению, водитель минивэна просто не сориентировался.