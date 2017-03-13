В Омске произошла лобовая авария на односторонней дороге

Курьезное ДТП произошло на улицах Старого Кировска. Неподалеку от перекрестка улиц Олега Кошевого и Торговой лоб в лоб столкнулись два автомобиля, Nissan Serena и «жигули». Необычная авария случилась вчера днем.

Курьез заключается в том, что участок дороги, на котором произошло лобовое столкновение, с односторонним движением.

Фотографии необычной аварии появились в паблике «Аварийный Омск».