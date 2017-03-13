Бывшему руководству краевой типографии вынесли приговор в Хабаровске

Хабаровск, 13 марта, AmurMedia.

В Хабаровске вынесен приговор обвиняемым в хищении имущества и денежных средств Хабаровской краевой типографии. Следователями доказана причастность должностных лиц предприятия к 8 фактам мошенничеств, хищений денежных средств и имущества с ущербом более 17 млн рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю установили, что в Хабаровской краевой типографии совершаются хищения денежных средств, выделенных на различные нужды.

В течение двух лет генеральный директор, его заместитель и главный бухгалтер Хабаровской краевой типографии, используя свое служебное положение и действуя организованной группой, совершили ряд хищений вверенного им имущества на общую сумму 13 миллионов 500 тысяч рублей и денежных средств в сумме 3 миллионов 800 тысяч рублей. Кроме этого, мошенническим путем они похитили 946 тысяч рублей, выделенных в качестве субсидии для возмещения затрат по производству, публикации и распространению информационно-публицистических материалов. Для этого члены организованной группы использовали подложные документы. В результате противоправных действий похищенные денежные средства были легализованы путем совершения многочисленных финансовых операций.

Нарушения уголовного законодательства были выявлены, в том числе, прокуратурой Хабаровского края по результатам проверки исполнения законодательства при расходовании субсидий.

Доказано 8 эпизодов преступной деятельности участников группы. Ущерб от их противоправных действий составил более 17 млн рублей. Причиненный ущерб обвиняемыми в ходе следствия возмещен в полном объеме.

В марте 2016 года фигурантам было предъявлено окончательное обвинение в присвоении вверенного имущества, хищении чужого имущества путем мошенничества, легализации (отмывании) денежных средств и злоупотреблении полномочиями.

Решением Кировского районного суда города Хабаровска бывшему генеральному директору Хабаровской краевой типографии назначено наказание в виде 6 лет 4 месяцев лишения свободы условно, его заместителю — в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы условно, главному бухгалтеру организации — в виде 4 лет лишения свободы условно.