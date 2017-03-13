Более десяти новосибирских населенных пунктов попали в зону землетрясения

— Наши специалисты проверили все населенные пункты, попавшие в зону землетрясения, — говорит представитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области. — Жертв и разрушений не зарегистрировано. Большинство жителей Сузунского района даже не почувствовали толчки. До Новосибирска отголоски трясения земли не дошли.

Добавим, что, по словам геофизиков, Новосибирск — одна из самых безопасных зон с точки зрения сейсмической активности даже в сравнении с другими регионами Сибири. Так, Республика Тыва, Кемеровская область и Республика Горный Алтай, которые расположены относительно недалеко от города, гораздо опаснее в этом отношении, поскольку расположены в непосредственной близости от обширных горных массивов.