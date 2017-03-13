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08:11 (мск), источник: VN.ru

Более десяти новосибирских населенных пунктов попали в зону землетрясения

Вчера вечером в соседнем Алтайском крае геофизическая служба зафиксировала землетрясение. Эпицентром стало алтайское село Киприно, где произошел подземный толчок магнитудой более пяти баллов. Отголоски землетрясения ощущались на расстоянии 50-ти километров. В эту зону попали 11 сел и деревень Сузунского района Новосибирской области.

— Наши специалисты проверили все населенные пункты, попавшие в зону землетрясения, — говорит представитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области. — Жертв и разрушений не зарегистрировано. Большинство жителей Сузунского района даже не почувствовали толчки. До Новосибирска отголоски трясения земли не дошли.

Добавим, что, по словам геофизиков, Новосибирск — одна из самых безопасных зон с точки зрения сейсмической активности даже в сравнении с другими регионами Сибири. Так, Республика Тыва, Кемеровская область и Республика Горный Алтай, которые расположены относительно недалеко от города, гораздо опаснее в этом отношении, поскольку расположены в непосредственной близости от обширных горных массивов.

Максимальная интенсивность землетрясения, которую специалисты теоретически готовы допустить в отношении территории столицы Сибири, составляет порядка шести баллов по шкале Рихтера. При этом даже город-спутник Бердск, расположенный в нескольких десятках километров от Новосибирска, считается исследователями более опасной зоной, где потенциально возможны землетрясения силой до семи баллов.

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