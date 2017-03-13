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06:42 (мск), источник: Newslab.ru

У банка «Енисей» угнали грузовик с документами

Инцидент произошел 3 февраля, за несколько дней до отзыва у банка лицензии.

У красноярского банка «Енисей» угнали грузовик с кредитными договорами и досье, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо председателя правления банка Яшара Насырова.

Инцидент произошел 3 февраля, за несколько дней до отзыва у банка лицензии. Якобы 1 февраля банк заключил договор о перевозке материальных ценностей в головной офис в Красноярске. 3 февраля, в день угона машины, которое произошло в Покрове (Владимирская область), перевозчик сообщил об этом в полицию. Правоохранители подтвердили журналистам, что проводят расследование по этому заявлению.

«Ведомости» добавляют, что ряд заемщиков «Енисея» в тот же день, 3 февраля, получили от банка уведомления о том, что он переуступил свои права требования по кредитам некоему ООО «СМТ-логистик», и теперь заемщикам нужно платить по кредитам в адрес этой компании. Сейчас временная администрация готовится подать в суд заявления о недействительности сделки.

Пропажа кредитных досье банка может осложнить взыскание задолженностей, отмечают специалисты.

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