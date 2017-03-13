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06:50 (мск), источник: Губерния онлайн

За продажу контрафактного алкоголя осудят жителя Комсомольска

Жителя Комсомольска-на-Амуре обвиняют в торговле контрафактным спиртным, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Фигурант был предпринимателем. Когда срок его лицензии на продажу алкоголя истек, мужчина стал торговать немаркированным спиртным.

С октября 2015 года по май 2016 года злоумышленник покупал у неизвестных контрафакт. Водку и коньяк он продавал как в розницу, так и небольшими партиями через ларьки. Из двух гаражей и квартиры фигуранта были изъяты 830 бутылок со спиртным на более чем 200 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Производители алкоголя, чьи товарные знаки были незаконно использованы, подали иски на сумму причиненного ущерба.

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