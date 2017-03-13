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06:52 (мск), источник: AmurMedia.ru

Мужчину, пропавшего в Хабаровске около двух недель назад, нашли мертвым

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 13 марта, AmurMedia.

Пожилого мужчину, пропавшего в Хабаровске около двух недель назад, нашли мертвым. Что стало причиной гибели Сергея Трояна, в настоящее время выясняют следователи, сообщили ИА AmurMedia в поисково-спасательном отряде «Восток».

— Тело мужчины нашли в Хабаровске в минувшую субботу, 11 марта. Что стало причиной смерти, пока неизвестно. Это доподлинно покажет только вскрытие. Обнаружили горожанина в районе Воронежа-1 — совершенно в другой стороне от места, где он ориентировочно пропал. Сейчас подробности произошедшего выясняют следователи, — сообщили в ПСО «Восток».

Напомним, в поисках Сергея Трояна, 1952 года рождения, уроженца поселка Сидима в районе имени Лазо, принимали участие не только сотрудники полиции, но и волонтеры. Как известно, мужчина 27 февраля текущего года ушел из дачного участка СНТ «Фронтовик» в Хабаровске и больше его живым никто не видел.

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