Полиция Приморья взывает к благоразумию водителей
Полиция Приморья напоминает участникам дорожного движения о соблюдении правил безопасности в условиях непогоды.
Полиция Приморья напоминает участникам дорожного движения о соблюдении правил безопасности в условиях непогоды.
Обильные осадки в виде мокрого снега, образовавшийся гололед могут спровоцировать
Особую опасность представляют спуски и подъемы проезжих частей. Водители также должны быть предельно внимательными при движении в зоне действия пешеходных переходов.
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