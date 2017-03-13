Полиция Приморья взывает к благоразумию водителей

Обильные осадки в виде мокрого снега, образовавшийся гололед могут спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. Госавтоинспекция Владивостока напоминает участникам дорожного движения, что в условиях непогоды необходимо неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, проявлять максимальную осторожность при движении.

Особую опасность представляют спуски и подъемы проезжих частей. Водители также должны быть предельно внимательными при движении в зоне действия пешеходных переходов.