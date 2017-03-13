Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Военный флот Украины понес потери при атаке позиций ДНР с моря
Песков ответил на требование США прекратить огонь в Донбассе
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Александр Овечкин впервые станет отцом
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг и показала фигуру - СМИ
Катастрофические итоги: в ООН боятся за Украину
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
СМИ: Ольга Бузова ответила на оскорбления Панайотова
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
12Первая женщина в космосе
10Освобожденная Пальмира
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
07:22 (мск), источник: РИА Новости

Сергей «Паук» Троицкий намерен отсудить у Черногории десятки тысяч евро

БЕЛГРАД, 13 мар — РИА Новости, Николай Соколов. Лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий, осужденный, а затем оправданный в Черногории, намерен добиваться компенсации от этого государства в десятки тысяч евро, сообщила РИА Новости его дочь Екатерина Троицкая.

Источник: РИА Новости

«Сергей намерен добиваться возмещения ущерба. Делом занимается его адвокат в Черногории», — сказала Троицкая.

Троицкий в 2016 году был приговорен к лишению свободы черногорским судом за причинение ущерба чужому имуществу, провел под арестом в общей сложности шесть месяцев и был освобожден после обжалования приговора.

По словам Екатерины, размер ущерба за период отбывания несправедливого наказания может составить десятки тысяч евро. Вместе с тем, она отметила, что также и прокуратура может обжаловать оправдательный приговор.

Сейчас, как сообщила Троицкая, музыкант находится в России и готовится к продолжению концертной деятельности.

«Кроме того, отец занимается подготовкой выпуска книг-мемуаров — в тюрьме им было написано около двух тысяч страниц, а также различными арт-проектами на основе художественных материалов в своем исполнении, сделанных во время заключения», — сказала дочь музыканта.

Инцидент, в котором был замешан Троицкий, произошел 3 сентября в черногорском курортном городе Сутоморе, когда в доме, принадлежащем другому гражданину РФ, случился пожар. Причиной был назван поджог, а суд города Бар в октябре 2016 года нашел в этом вину российского музыканта и приговорил его к 10 месяцам тюрьмы за уничтожение и причинение вреда чужому имуществу.

Троицкий свою вину не признал, и адвокат обжаловал приговор. В результате Высший суд в Подгорице отменил обвинительное постановление и вернул дело на повторное рассмотрение. Апелляция в итоге была удовлетворена 28 февраля, после чего Троицкого освободили из-под стражи.

Как пояснили РИА Новости в Основном суде города Бар, на письменное оформление приговора отводится 30 дней, после чего обжаловать его может и прокуратура, и адвокаты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Четыре россиянина были на борту вертолета, разбившегося в Стамбуле
Глава МВД Германии предупредил турецких политиков
Асад: политика ЕС в отношении Сирии привела к волне терактов
Россию на «Евровидении-2017» представит Юлия Самойлова
РПЦЗ призвала убрать тело Ленина с Красной площади
Коммунальщиков заставят платить за отсутствие тепла
Фийон заявил, что за его дорогие костюмы платил некий друг
Надежда Савченко продемонстрировала новый имидж
Спорт
Слезы и боль Контиолахти Сингл-микстом и смешанной эстафетой завершился предпоследний этап Кубка мира по биатлону
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Дома в Крыму за год подешевели
33 станции метро построят в Новой Москве
Список пятиэтажек под снос появится в ближайшее время
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь