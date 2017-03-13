Сергей «Паук» Троицкий намерен отсудить у Черногории десятки тысяч евро

«Сергей намерен добиваться возмещения ущерба. Делом занимается его адвокат в Черногории», — сказала Троицкая.

Троицкий в 2016 году был приговорен к лишению свободы черногорским судом за причинение ущерба чужому имуществу, провел под арестом в общей сложности шесть месяцев и был освобожден после обжалования приговора.

По словам Екатерины, размер ущерба за период отбывания несправедливого наказания может составить десятки тысяч евро. Вместе с тем, она отметила, что также и прокуратура может обжаловать оправдательный приговор.

Сейчас, как сообщила Троицкая, музыкант находится в России и готовится к продолжению концертной деятельности.

«Кроме того, отец занимается подготовкой выпуска книг-мемуаров — в тюрьме им было написано около двух тысяч страниц, а также различными арт-проектами на основе художественных материалов в своем исполнении, сделанных во время заключения», — сказала дочь музыканта.

Инцидент, в котором был замешан Троицкий, произошел 3 сентября в черногорском курортном городе Сутоморе, когда в доме, принадлежащем другому гражданину РФ, случился пожар. Причиной был назван поджог, а суд города Бар в октябре 2016 года нашел в этом вину российского музыканта и приговорил его к 10 месяцам тюрьмы за уничтожение и причинение вреда чужому имуществу.

Троицкий свою вину не признал, и адвокат обжаловал приговор. В результате Высший суд в Подгорице отменил обвинительное постановление и вернул дело на повторное рассмотрение. Апелляция в итоге была удовлетворена 28 февраля, после чего Троицкого освободили из-под стражи.

Как пояснили РИА Новости в Основном суде города Бар, на письменное оформление приговора отводится 30 дней, после чего обжаловать его может и прокуратура, и адвокаты.