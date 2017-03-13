«Синий кит» пытался убить 374 подростка в Иркутске
Правительство России и активисты активно подключились к проблеме.
Правительство России и активисты активно подключились к проблеме.
В интернете идет война с так называемыми группами смерти: цель этих сообществ в соцсетях — подтолкнуть детей к самоубийству. К решению вопроса уже подключился президент РФ, волонтеры и администрация социальных сетей. В России уже более 200 тысяч человек использовали хэштеги, свидетельствующие о желании свести счеты с жизнью. В столице Приангарья злоумышленники попытались склонить к самоубийству 374 подростка. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
«Группы смерти» уже ориентируются на пользователей из других стран — в частности, Болгарии, Венгрии, Румынии и Польши, сообщает газета «Известия».
Компания «Крибрум» с помощью одноименной аналитической системы исследовала соцсети «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассники», микроблог Twitter,
В Москве в смертельную игру пробовали попасть 1849 человек, в
Чтобы показать свою готовность поучаствовать в смертельных играх, используют специальные хэштеги #тихийдом, #синийкит, #млечныйпуть, #хочувигру, #морекитов, #явигре, #f57, #f58, #f53, #домкитов и многие другие.
Хотя бы раз суицидальный хэштег написали 232 тысячи уникальных пользователей, при этом 179 тысяч человек использовали два и более тега.
«Большинство людей, написавших такие хэштеги, ограничивается двумя, тремя — на все сообщения в одной социальной сети», — рассказывает руководитель отдела аналитики «Крибрум» Екатерина Аксенова. — Лишь 7479 пользователей (3%) употребили 10 и более. Рекорд по разнообразию суицидальных хэштегов у одного человека — 36.
В соцсети «ВКонтакте» найдено 9312 сообществ, хотя бы раз от своего имени публиковавших хэштеги тематики «синий кит». Численность большинства групп не превышает 600 человек (среднее значение для соцсети — 517). Стоит отметить, что 6% таких сообществ уже заблокировано администрацией «ВКонтакте». 40% из них — «за размещение материалов, оправдывающих совершение суицида».
Самый часто употребляемый хэштег — #тихийдом, его упоминали 71 тысяч раз, #синийкит — 40 тысяч, #млечныйпуть — 36 тысяч, #хочувигру — 33 тысяч, #f57 — 31 тысяч, #морекитов — 29 тысяч, #явигре — 25 тысяч, #f58 — 17 тысяч, #f53 — 14 тысяч, #домкитов — 14 тысяч.
«Определить “центр концентрации” суицидальных хэштегов не представляется возможным: сообщества данной тематики блокируются администрацией “ВКонтакте”. Но пользователи, состоящие в них, мгновенно мигрируют в другие группы», — заявила Екатерина Аксенова. — Существует много однотипных сообществ, большинство из которых уже не функционирует.
По словам главы регионального общественного центра
Вторые — это создатели рекламных кампаний. Они распространяют подобные хэштеги с помощью ботов, привлекая побольше людей — а затем дают потенциальным самоубийцам задания: скачать приложение или перейти по ссылке.
Третья группа — те, кто отрабатывает технологию распространения информации.
Гребенников рассказал, что из СМИ известно примерно о 15 случаях самоубийств в результате игр подобных «Синему киту». Сколько их было на самом деле — неизвестно.
На пропаганду самоубийств в соцсетях уже обратили внимание политики, общественные организации и администрации самих соцсетей.
В середине февраля 2017 года президент России дал поручение: «Правительству РФ вместе с органами исполнительной власти субъектов России принять решения, направленные на улучшение системы профилактики подросткового суицида». По информации «Известий», сейчас Минздрав собирает информацию: насколько данная проблема массова и как ее решать на уровне законодательства.
Свои варианты решения предлагают депутаты. Сейчас статья 110 Уголовного кодекса предусматривает наказание лишь за доведение до самоубийства путем угроз, жестокого обращения, унижения.
К борьбе с суицидами подключилась администрация «ВКонтакте». С 28 февраля при жалобе на пост в соцсети пользователь может оценить нарушение как «призывы к суициду». Поиск по суицидальным хэштегам больше не возможен. На месте заблокированных пабликов типа «Тихого дома» теперь показывают ссылку на страницу бесплатной психологической помощи. В СМИ появилась информация, что «Facebook» будет вычислять склонных к самоубийству пользователей с помощью искусственного интеллекта.
Параллельно действуют активисты: они публикуют комментарии к суицидальным постам с предложением пообщаться, обсудить проблемы и не делать глупостей.
Напомним, две девятиклассницы погибли в результате падения с крыши многоэтажного дома в
Между тем уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова после гибели двух девочек в
Ранее сообщалось о том, что подростки в Черемхове начали участвовать в так называемых играх смерти в соцсетях. За две недели в городе выявлено 10 детей, которые включились в нашумевшую игру с безобидным, на первый взгляд, названием «Синий кит», заключительным этапом которой является суицид. К счастью, их причастность к «играм смерти» была выявлена вовремя. Сейчас со всеми детьми работают психологи, один ребенок проходит лечение.