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07:19 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Синий кит» пытался убить 374 подростка в Иркутске

Правительство России и активисты активно подключились к проблеме.

Источник: IrkutskMedia.ru

В интернете идет война с так называемыми группами смерти: цель этих сообществ в соцсетях — подтолкнуть детей к самоубийству. К решению вопроса уже подключился президент РФ, волонтеры и администрация социальных сетей. В России уже более 200 тысяч человек использовали хэштеги, свидетельствующие о желании свести счеты с жизнью. В столице Приангарья злоумышленники попытались склонить к самоубийству 374 подростка. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Группы смерти» уже ориентируются на пользователей из других стран — в частности, Болгарии, Венгрии, Румынии и Польши, сообщает газета «Известия».

Компания «Крибрум» с помощью одноименной аналитической системы исследовала соцсети «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассники», микроблог Twitter, блог-платформу «Живой журнал», тематические порталы и форумы. Изучены записи за период с октября 2016 года по февраль 2017-го.

В Москве в смертельную игру пробовали попасть 1849 человек, в Санкт-Петербурге — 1059, в Перми — 506, в Екатеринбурге — 491, в Новосибирске — 426, в Минске — 398, в Иркутске — 374, в Красноярске — 343, в Киеве — 315, в Новокузнецке — 311.

Чтобы показать свою готовность поучаствовать в смертельных играх, используют специальные хэштеги #тихийдом, #синийкит, #млечныйпуть, #хочувигру, #морекитов, #явигре, #f57, #f58, #f53, #домкитов и многие другие.

Хотя бы раз суицидальный хэштег написали 232 тысячи уникальных пользователей, при этом 179 тысяч человек использовали два и более тега.

«Большинство людей, написавших такие хэштеги, ограничивается двумя, тремя — на все сообщения в одной социальной сети», — рассказывает руководитель отдела аналитики «Крибрум» Екатерина Аксенова. — Лишь 7479 пользователей (3%) употребили 10 и более. Рекорд по разнообразию суицидальных хэштегов у одного человека — 36.

В соцсети «ВКонтакте» найдено 9312 сообществ, хотя бы раз от своего имени публиковавших хэштеги тематики «синий кит». Численность большинства групп не превышает 600 человек (среднее значение для соцсети — 517). Стоит отметить, что 6% таких сообществ уже заблокировано администрацией «ВКонтакте». 40% из них — «за размещение материалов, оправдывающих совершение суицида».

Самый часто употребляемый хэштег — #тихийдом, его упоминали 71 тысяч раз, #синийкит — 40 тысяч, #млечныйпуть — 36 тысяч, #хочувигру — 33 тысяч, #f57 — 31 тысяч, #морекитов — 29 тысяч, #явигре — 25 тысяч, #f58 — 17 тысяч, #f53 — 14 тысяч, #домкитов — 14 тысяч.

«Определить “центр концентрации” суицидальных хэштегов не представляется возможным: сообщества данной тематики блокируются администрацией “ВКонтакте”. Но пользователи, состоящие в них, мгновенно мигрируют в другие группы», — заявила Екатерина Аксенова. — Существует много однотипных сообществ, большинство из которых уже не функционирует.

По словам главы регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергея Гребенникова, распространением суицидальных хэштегов, помимо потенциальных самоубийц, занимаются три вида пользователей. Первые хотят быть в тренде игры в «синих китов» или им интересно самостоятельно увидеть, какие задания нужно выполнить.

Вторые — это создатели рекламных кампаний. Они распространяют подобные хэштеги с помощью ботов, привлекая побольше людей — а затем дают потенциальным самоубийцам задания: скачать приложение или перейти по ссылке.

Третья группа — те, кто отрабатывает технологию распространения информации.

Гребенников рассказал, что из СМИ известно примерно о 15 случаях самоубийств в результате игр подобных «Синему киту». Сколько их было на самом деле — неизвестно.

На пропаганду самоубийств в соцсетях уже обратили внимание политики, общественные организации и администрации самих соцсетей.

В середине февраля 2017 года президент России дал поручение: «Правительству РФ вместе с органами исполнительной власти субъектов России принять решения, направленные на улучшение системы профилактики подросткового суицида». По информации «Известий», сейчас Минздрав собирает информацию: насколько данная проблема массова и как ее решать на уровне законодательства.

Свои варианты решения предлагают депутаты. Сейчас статья 110 Уголовного кодекса предусматривает наказание лишь за доведение до самоубийства путем угроз, жестокого обращения, унижения. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила наказывать и тех, кто склоняет детей к суициду советами, указаниями и т. п. Законопроект — на стадии обсуждения, в Госдуму он еще не внесен.

К борьбе с суицидами подключилась администрация «ВКонтакте». С 28 февраля при жалобе на пост в соцсети пользователь может оценить нарушение как «призывы к суициду». Поиск по суицидальным хэштегам больше не возможен. На месте заблокированных пабликов типа «Тихого дома» теперь показывают ссылку на страницу бесплатной психологической помощи. В СМИ появилась информация, что «Facebook» будет вычислять склонных к самоубийству пользователей с помощью искусственного интеллекта.

Параллельно действуют активисты: они публикуют комментарии к суицидальным постам с предложением пообщаться, обсудить проблемы и не делать глупостей.

Напомним, две девятиклассницы погибли в результате падения с крыши многоэтажного дома в Усть-Илимске Иркутской области 26 февраля. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают, что могло стать причиной случившегося. По данному факту СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Между тем уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова после гибели двух девочек в Усть-Илимске предложила ужесточить уголовное наказание за вовлечение в суицидальные группы и блокировать их без решения суда. По мнению омбудсмена, необходимо внести изменения в Уголовный Кодекс, которые будут подразумевать жесткие меры ответственности.

Ранее сообщалось о том, что подростки в Черемхове начали участвовать в так называемых играх смерти в соцсетях. За две недели в городе выявлено 10 детей, которые включились в нашумевшую игру с безобидным, на первый взгляд, названием «Синий кит», заключительным этапом которой является суицид. К счастью, их причастность к «играм смерти» была выявлена вовремя. Сейчас со всеми детьми работают психологи, один ребенок проходит лечение.

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