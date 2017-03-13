Работники Хабаровсккрайгаза признаны виновными во взрыве газа в доме по ул. Даниловского
Судебная коллегия по уголовным делам посчитала приговор законным и обоснованным.
Судебная коллегия по уголовным делам посчитала приговор законным и обоснованным.
Хабаровск, 13 марта, AmurMedia.
Вступил в законную силу приговор работникам
Краснофлотский районный суд г. Хабаровска 20 декабря 2016 года вынес приговор по уголовному делу в отношении троих работников
Суд установил, что работники
Однако 12 мая 2014 года, работая по заявке об утечке газа от жителей дома 14 «а» по улице Даниловского в г. Хабаровске, подсудимые грубо нарушили свои должностные обязанности, выполнили работы и оказали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Это, в свою очередь, привело к тому, что в данном доме
Суд приговорил Елшина к 3 годам 5 месяцам, а Майдурова и Пысина — к 3 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Осужденные обжаловали приговор, посчитав его необоснованным, и утверждая, что их вины в случившемся нет, так как произошел несчастный случай. Осужденные ставили вопрос о прекращении уголовного дела и их оправдании.
Судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда посчитала приговор законным и обоснованным, а квалификацию действий осужденных верной и оставила без изменения приговор суда первой инстанции, а апелляционные жалобы осужденных — без удовлетворения.