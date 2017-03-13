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07:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Работники Хабаровсккрайгаза признаны виновными во взрыве газа в доме по ул. Даниловского

Судебная коллегия по уголовным делам посчитала приговор законным и обоснованным.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 13 марта, AmurMedia.

Вступил в законную силу приговор работникам аварийно-диспетчерской службы ОАО «Хабаровсккрайгаз», по вине которых произошел взрыв газа в доме по улице Даниловского в Хабаровске. Судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда посчитала приговор законным и обоснованным, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

Краснофлотский районный суд г. Хабаровска 20 декабря 2016 года вынес приговор по уголовному делу в отношении троих работников аварийно-диспетчерской службы ОАО «Хабаровсккрайгаз». Александр Майдуров, Вячеслав Елшин и Сергей Пысин признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

Суд установил, что работники аварийно-диспетчерской службы ОАО «Хабаровсккрайгаз»: сменный матер Елшин, слесарь Майдуров и водитель-слесарь Пысин на основании своих должностных инструкций обязаны оказывать и выполнять услуги от имени ОАО «Хабаровсккрайгаз» по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в области использования, потребления, эксплуатации сжиженного углеводородного и природного газа, а также осуществлять техническое и аварийное обслуживание внутридомового газооборудования.

Однако 12 мая 2014 года, работая по заявке об утечке газа от жителей дома 14 «а» по улице Даниловского в г. Хабаровске, подсудимые грубо нарушили свои должностные обязанности, выполнили работы и оказали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Это, в свою очередь, привело к тому, что в данном доме из-за использования электроинструмента произошел взрыв бытового газа, погибли два человека, причинены телесные повреждения разной степени тяжести и материальный ущерб потерпевшим.

Суд приговорил Елшина к 3 годам 5 месяцам, а Майдурова и Пысина — к 3 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Осужденные обжаловали приговор, посчитав его необоснованным, и утверждая, что их вины в случившемся нет, так как произошел несчастный случай. Осужденные ставили вопрос о прекращении уголовного дела и их оправдании.

Судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда посчитала приговор законным и обоснованным, а квалификацию действий осужденных верной и оставила без изменения приговор суда первой инстанции, а апелляционные жалобы осужденных — без удовлетворения.

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