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08:28 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Миассец заживо сгорел в гараже

Вечеринка закончилась трагедией.

В Миассе в частном секторе, в ночь на 11 марта, в собственном гараже при пожаре погиб мужчина, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области.

Уточняется, что в ту ночь хозяин устроил вечеринку с друзьями. По словам соседей, до двух ночи играла музыка. Тем временем в доме уже спали его жена и дети. При возникновении пожара огонь охватил гараж, пламя перекинулось на дом — яркий свет увидели из окна соседи. Жена и дети проснулись и выбрались на улицу через окно. 32-летнего мужчину спасти не удалось — он сидел в машине в гараже, где и погиб.

Предварительной причиной пожара эксперты назвали неосторожность при курении.

Той же ночью миасские огнеборцы работали еще на двух пожарах — в частном доме и на складе пиломатериалов. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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