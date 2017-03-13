В Омске водитель иномарки сбил 13-летнего школьника

Водитель иномарки на Б. Хмельницкого сбил 13-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло сегодня утром. 31-летний водитель автомобиля Nissan ехал по ул. Б. Хмельницкого в сторону улицы Кирова. В районе остановки «ПО Полёт» он наехал на пешехода, который переходил дорогу по ходу движения машины.

В результате мальчик получил травмы и был доставлен с ними в больницу.

По факту аварии ведётся проверка.