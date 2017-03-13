В ОмГМУ рассказали подробности пожара в общежитии

Как ранее сообщал портал Om1.ru, поздно вечером в пятницу, 10 марта, произошел пожар в одном из студенческих общежитий Омского государственного медицинского университета. По данным учебного заведения, это было общежитие № 1, расположенное по проспекту Мира, 30, где также находятся университетская полиграфия и Главное бюро медико-социальной экспертизы по региону, а непотушенный окурок попал в подвал через окно.

— Окурок сигареты, брошенный со стороны улицы в окно подвального этажа общежития № 1, вызвал тление утеплителя оконной рамы, что привело к задымлению верхних этажей здания. На возникшую ситуацию оперативно отреагировали дежурные службы общежития и сами студенты, — рассказали в отделе по связям с общественностью ОмГМУ Минздрава РФ.

Они-то и вызвали спасателей, но еще до приезда пожарных смогли потушить огонь при помощи табельных средств под руководством председателя студенческого совета общежития Ильи Артюшенко. Параллельно с этим проживающие были экстренно эвакуированы в соседнее общежитие, которое стоит буквально через дом.

В университете отметили, что регулярно проводимые учения показали свою полезность, а всех, кто помогал в ликвидации ЧП и эвакуации, поблагодарили.

Напомним, пожар произошел на площади около 4 м², выезжало шесть машин МЧС и 26 спасателей. Всего были эвакуированы 350 человек, также подогнали четыре автобуса, чтобы студенты не замерзли на улице.