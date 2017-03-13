Провалившегося под лед мужчину спасли в Лысковском районе

Провалившегося под лед мужчину спасли в районе Макарьевского монастыря в Лысковском районе, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Инцидент произошел 11 марта в акватории Волги, примерно в 50 метрах от берега.

Местные жители спасли рыбака, провалившегося в воду. В настоящее время обстоятельства уточняются. МЧС напоминает, что сейчас выход на лед смертельно опасен.