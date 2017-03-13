Российскую модель, пропавшую в Бахрейне, задержали в Иордании
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта, ИА УралПолит.Ru. Пропавшая в Бахрейне российская модель Мария Сазонова задержана в Иордании.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта, ИА УралПолит.Ru. Пропавшая в Бахрейне российская модель Мария Сазонова задержана в Иордании.
Россиянку задержали за эскорт услуги, в ближайшее время ее отправят на родину, пишет ТАСС со ссылкой на директора модельного агентства, где работает Сазонова, Дженнет Мимун.
Как ранее писал «УралПолит.Ru», 10 марта в МИД РФ обратились родственники девушки, которые не могли связаться с ней в течении семи дней. Мать Сазоновой уверена — Мария уехала зарабатывать деньги на покупку нового iPhone.