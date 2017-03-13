Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Военный флот Украины понес потери при атаке позиций ДНР с моря
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
В России введут новые нормы труда для женщин
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Кортункова сбросила 60 кг и показала фигуру: фанаты восхищены
Катастрофические итоги: в ООН боятся за Украину
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
СМИ: Ольга Бузова ответила на оскорбления Панайотова
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8На Сицилии извергается вулкан Этна
14События недели в фотографиях
08:45 (мск), источник: УралПолит.ру

Российскую модель, пропавшую в Бахрейне, задержали в Иордании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта, ИА УралПолит.Ru. Пропавшая в Бахрейне российская модель Мария Сазонова задержана в Иордании.

Россиянку задержали за эскорт услуги, в ближайшее время ее отправят на родину, пишет ТАСС со ссылкой на директора модельного агентства, где работает Сазонова, Дженнет Мимун.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», 10 марта в МИД РФ обратились родственники девушки, которые не могли связаться с ней в течении семи дней. Мать Сазоновой уверена — Мария уехала зарабатывать деньги на покупку нового iPhone.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жители Серова обнаружили обезглавленное тело младенца
Глава МВД Германии предупредил турецких политиков
В Британии назначен министр по борьбе с подрывной деятельностью
ООН сообщила о рекордном числе убитых детей в Сирии в 2016 году
Овечкин впервые в НХЛ не смог забросить шайбу в 10 матчах подряд
Коммунальщиков заставят платить за отсутствие тепла
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Захарова рассказала о распиле шпиля с высотки МИД на сувениры
Спорт
Слезы и боль Контиолахти Сингл-микстом и смешанной эстафетой завершился предпоследний этап Кубка мира по биатлону
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Дома в Крыму за год подешевели
33 станции метро построят в Новой Москве
Список пятиэтажек под снос появится в ближайшее время
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь