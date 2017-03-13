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09:20 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Один человек погиб, один пострадал в ДТП в Красном Сулине

Один человек погиб, один пострадал в результате ДТП в Красном Сулине 13 марта.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, ДТП произошло около 6.00 на улице Щебзаводской.

По предварительным данным, ВАЗ-2106 столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем «Ауди A6».

В результате аварии водитель «шестерки» погиб, один человек из салона иномарки с травмами доставлен в больницу.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту происшествия.

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