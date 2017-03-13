Один человек погиб, один пострадал в ДТП в Красном Сулине

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, ДТП произошло около 6.00 на улице Щебзаводской.

По предварительным данным, ВАЗ-2106 столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем «Ауди A6».

В результате аварии водитель «шестерки» погиб, один человек из салона иномарки с травмами доставлен в больницу.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту происшествия.