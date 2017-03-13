Пожар на ПАО «КуйбышевАзот» в Тольятти ликвидирован

Напомним, 12 марта в 11:15 поступило сообщение о пожаре на наружной установке по переработке циклогексана ПАО «КуйбышевАзот», расположенном по адресу: Самарская область, г. о. Тольятти, Центральный район, ул. Новозаводская, 6.

В 10.15 (мск.), по прибытии первых пожарных подразделений установлено, что происходит горение наружной установки по переработке циклогексана на площади 500 м².

Для тушения пожара привлечено 232 человека, 44 ед. техники, в том числе от МЧС России 201 человек, 35 ед. техники. Погибших и пострадавших нет.

Реагирование сил и средств, задействованных в ликвидации пожара, было своевременным. Угрозы жилым зданиям и населению нет. Предельно допустимая концентрация вредных веществ по периметру завода не превышает норму.

В 14.00 (мск.) состоялась пресс-конференция с участием начальника Главного Управления МЧС России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Бойко О. В.

В 16.00 (мск.) объявлена локализация открытого горения на площади 500 м². В 20.10 (мск.) объявлена ликвидация открытого горения.

13 марта в 00.00 (мск.) объявлена полная ликвидация пожара на ПАО «КуйбышевАзот», сообщает облМЧС.