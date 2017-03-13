Собака нашла крупную партию наркотиков в Алматинской области

АСТАНА, 13 мар — Sputnik. У пассажира маршрутки Toyota Previa, остановленной для проверки на полицейском посту в Алматинской области, обнаружена крупная партия гашиша, сообщает пресс-службы департамента внутренних дел региона.

В Атырау задержан подозреваемый в распылении неизвестного газа в торговом центре

Маршрутка подверглась полицейской проверке на посту системы «Рубеж», действующем близ села Узунагаш на 59 км автодороги Алматы — Бишкек. Наркотики обнаружены с использованием служебно-розыскной собаки по кличке Борибасар.

«При осмотре автомашины собака заострила свое внимание на багажном отсеке. В одной из сумок, принадлежащей 31-летнему пассажиру, было обнаружено 4 килограмма 506 грамм гашиша. Мужчина сейчас задержан и помещен под стражу в Жамбылском РОВД», — отметили в областной полиции.

По факту незаконного хранения наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное производство, предусмотренное статьей 296 частью 4 УК РК.