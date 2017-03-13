Автомобиль перевернулся после ДТП с полицейскими в Атырау

Фото аварии с участием полицейских было опубликовано в автомобильном сообществе zello-atyrau. ДТП произошло вечером 12 марта в районе автомобильного моста, соединяющего микрорайоны «Жумыскер» и «Балыкши». Столкнулись автомобиль Volkswagen Polo, в которой ехали дорожные полицейские и Lada Priora. От сильного удара вторая машина перевернулась.

«Обстоятельства, при которых произошло ДТП, и наличие пострадавших, выясняются», — сообщили в пресс-службе ДВД.

В ночь с 12 на 13 марта примерно в 01.00 на трассе, ведущей в аэропорт, произошло еще одно ДТП. В результате столкновения двух автомашин на светофоре пострадали трое человек. Все доставлены в областную больницу.