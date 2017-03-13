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08:57 (мск), источник: Tengrinews

Автомобиль перевернулся после ДТП с полицейскими в Атырау

Обстоятельства аварии выясняются.

Источник: Tengrinews

Две аварии произошли в Атырау в воскресенье, передает портал «Мой Город».

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Фото аварии с участием полицейских было опубликовано в автомобильном сообществе zello-atyrau. ДТП произошло вечером 12 марта в районе автомобильного моста, соединяющего микрорайоны «Жумыскер» и «Балыкши». Столкнулись автомобиль Volkswagen Polo, в которой ехали дорожные полицейские и Lada Priora. От сильного удара вторая машина перевернулась.

«Обстоятельства, при которых произошло ДТП, и наличие пострадавших, выясняются», — сообщили в пресс-службе ДВД.

В ночь с 12 на 13 марта примерно в 01.00 на трассе, ведущей в аэропорт, произошло еще одно ДТП. В результате столкновения двух автомашин на светофоре пострадали трое человек. Все доставлены в областную больницу.

«У парня 1997 года рождения травма живота и разрыв селезенки, вчера пострадавшего прооперировали и удалили селезенку, кроме этого, у пострадавшего закрытый перелом обеих бедер, сегодня будем его оперировать, он лежит в реанимации. У девушки 1997 года рождения закрытая черепно-мозговая травма, гематома, она тоже в реанимации. В нейрохирургии лежит еще один пострадавший этого ДТП, у него сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма», — рассказал главврач областной больницы Алуадин Нурбердиев.

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