Автомобиль перевернулся после ДТП с полицейскими в Атырау
Обстоятельства аварии выясняются.
Обстоятельства аварии выясняются.
Две аварии произошли в Атырау в воскресенье, передает портал «Мой Город».
Фото аварии с участием полицейских было опубликовано в автомобильном сообществе
«Обстоятельства, при которых произошло ДТП, и наличие пострадавших, выясняются», — сообщили в
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