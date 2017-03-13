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09:04 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржец в милицейской форме устроил дебош с пистолетом

Его задержали.

12 марта 2017 года в Екатеринбурге у ресторана быстрого питания KFC на улице 8 Марта пьяный мужчина в милицейской форме устроил дебош, размахивая пистолетом. Прохожие вызвали правоохранителей.

«Данный гражданин не является действующим сотрудником полиции — в 2005 году он был уволен из органов внутренних дел. Это бывший сотрудник УВО ГУ МВД России по Свердловской области, — рассказали “Уралинформбюро” в пресс-группе городского УМВД. — Нетрезвый мужчина сидел в автомобиле и был одет в милицейскую форму. Его доставили в отдел полиции № 5 и привлекли к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). При себе у него был шумовой пистолет».

На следующий день мужчину снова задержали. Его соседи пожаловались на громкие крики. Пьяного экс-милиционера забрали в дежурную часть и составили в отношении него два административных протокола — по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и ст.17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды).

У него изъяли форму. До решения суда мужчина будет находиться в камере для административно задержанных.

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