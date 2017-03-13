Екатеринбуржец в милицейской форме устроил дебош с пистолетом
Его задержали.
Его задержали.
12 марта 2017 года в Екатеринбурге у ресторана быстрого питания KFC на улице 8 Марта пьяный мужчина в милицейской форме устроил дебош, размахивая пистолетом. Прохожие вызвали правоохранителей.
«Данный гражданин не является действующим сотрудником полиции — в 2005 году он был уволен из органов внутренних дел. Это бывший сотрудник УВО ГУ МВД России по Свердловской области, — рассказали “Уралинформбюро” в
На следующий день мужчину снова задержали. Его соседи пожаловались на громкие крики. Пьяного
У него изъяли форму. До решения суда мужчина будет находиться в камере для административно задержанных.