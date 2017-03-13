В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту халатности на 200 млн рублей при строительстве дороги
УФА, 13 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Следственный комитет Башкортостана по результатам доследственной проверки по материалам, поступившим из Управления ФСБ по РБ, возбудил уголовное дело по факту халатности на 200 млн рублей при строительстве дороги Бирск — Тастуба — Сатка, на участке обхода села Караидель с мостом через реку Уфу, в Караидельском районе. В незаконных действиях обвиняются должностные лица государственного казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства РБ при строительстве» (ГКУ «УДХ РБ»).