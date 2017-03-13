В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту халатности на 200 млн рублей при строительстве дороги

По версии следствия, 15 ноября прошлого года ГКУ «УДХ РБ» и АО «Башкиравтодор» заключили госконтракт на строительство магистрали. В декабре руководством казенного учреждения были подписаны документы о приемке выполненных работ без проверки фактического их объема. В итоге из республиканского и федерального бюджетов на счет «Башкиравтодора» были незаконно перечислены более 200 млн рублей.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.