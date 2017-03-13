ООН сообщила о рекордном числе убитых детей в Сирии в 2016 году

В докладе отмечается, что еще сотни несовершеннолетних умерли от болезней, от которых можно было бы вылечить при наличии необходимых медикаментов и медицинской помощи.

Непосредственно в помещениях школ или около них в прошлом году были убиты как минимум 255 детей, еще 1,7 млн не имеют возможности посещать учебные заведения. Треть школьных зданий в Сирии невозможно использовать по прямому назначению, в частности, потому что многие из низ них захватили вооруженные группировки.

Кроме того, сообщается, что было по меньшей мере 338 атак на больницы и медицинский персонал. По данным международной организации, за прошлый год 851 ребенок был вынужден участвовать в боевых действиях на стороне вооруженных группировок. Этот показатель в два раза больше прошлогоднего.

Отчет ЮНИСЕФ был опубликован в преддверии шестилетия начала вооруженного конфликта в Сирии.