В частном секторе Екатеринбурга сгорел дом
В Екатеринбурге ночью сгорел частный деревянный дом на улице Тагильской. Пострадавших нет.
В Екатеринбурге ночью сгорел частный деревянный дом на улице Тагильской. Пострадавших нет.
Об этом Накануне.RU сообщили в службе спасения «Сова».
О загоревшемся здании МЧС сообщили местные жители. Когда пожарные прибыли на место, дом и надворные постройки были охвачены огнем.
«Площадь пожара составила 60 кв. м. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, семь человек личного состава», — сообщили в Главном управлении МЧС по Свердловской области.
«Бомжи жили, спирт паленый пили.
Мужчина и женщина без определенного места жительства были доставлены в отдел полиции.
«Вчера в 21.45 поступило сообщение в отдел полиции № 11 о возгорании частного дома по улице Тагильская, 41. С места происшествия в отдел полиции доставлены двое граждан в состоянии сильного алкогольного опьянения. После того, как граждане придут в себя, сотрудники полиции их опросят, чтобы установить объективную картину произошедшего. Проверка продолжается», — сообщили в