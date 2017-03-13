В частном секторе Екатеринбурга сгорел дом

Об этом Накануне.RU сообщили в службе спасения «Сова».

О загоревшемся здании МЧС сообщили местные жители. Когда пожарные прибыли на место, дом и надворные постройки были охвачены огнем.

«Площадь пожара составила 60 кв. м. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, семь человек личного состава», — сообщили в Главном управлении МЧС по Свердловской области.

«Бомжи жили, спирт паленый пили. Из-за этого видно и сгорел дом. Они перетопили печку, там труба старая. Хозяева не живут в доме уже более 10 лет», — рассказала соседка.

Мужчина и женщина без определенного места жительства были доставлены в отдел полиции.