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09:27 (мск), источник: Nakanune.ru

В частном секторе Екатеринбурга сгорел дом

В Екатеринбурге ночью сгорел частный деревянный дом на улице Тагильской. Пострадавших нет.

Об этом Накануне.RU сообщили в службе спасения «Сова».

О загоревшемся здании МЧС сообщили местные жители. Когда пожарные прибыли на место, дом и надворные постройки были охвачены огнем.

«Площадь пожара составила 60 кв. м. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, семь человек личного состава», — сообщили в Главном управлении МЧС по Свердловской области.

«Бомжи жили, спирт паленый пили. Из-за этого видно и сгорел дом. Они перетопили печку, там труба старая. Хозяева не живут в доме уже более 10 лет», — рассказала соседка.

Мужчина и женщина без определенного места жительства были доставлены в отдел полиции.

«Вчера в 21.45 поступило сообщение в отдел полиции № 11 о возгорании частного дома по улице Тагильская, 41. С места происшествия в отдел полиции доставлены двое граждан в состоянии сильного алкогольного опьянения. После того, как граждане придут в себя, сотрудники полиции их опросят, чтобы установить объективную картину произошедшего. Проверка продолжается», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

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