Названа причина перестрелки в кафе после концерта

Рано утром в воскресенье в ачинском кафе «Лондон» перерос в перестрелку конфликт между группой молодых людей и 56-летним владельцем здания, где располагалось кафе. По предварительным данным ГСУ СК РФ по краю, ссора произошла «на почве разногласий в коммерческих вопросах». Напомним, вчера ачинские СМИ предположили, что хозяин помещения поссорился с руководством работающего там заведения.

По версии следствия, 56-летний мужчина достал из машины охотничье ружье «Рысь» и, находясь на улице, выстрелил в группу своих противников, причинив 27-летнему мужчине огнестрельное ранение брюшной полости. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, сейчас его здоровье вне опасности.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста, проводятся допросы очевидцев и иные следственные действия. Расследование продолжается.