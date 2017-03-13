Лишенный прав за долги маршрутчик возил красноярцев за город

Накануне дорожные полицейские остановили для проверки пригородный автобус № 173, который возит пассажиров с автовокзала краевого центра до поселка Березовка. 46-летний водитель привлек внимание инспекторов тем, что нарушил правила посадки и высадки пассажиров. «При проверке документов выяснилось, что мужчина с января 2017 года был временно ограничен сотрудниками судебных приставов в праве управлять транспортными средствами за долг по алиментам», — пояснили в пресс-службе.

«Кто его знал? Нас проверяют, но не пробивают же права, конечно. Я утром сел и поехал, только записали. Права у меня “свежие”, справка медицинская есть. Я даже и не слышал, что у меня какое-то ограничение есть. Если бы знал, конечно, сначала бы разобрался, потому что я еще на “Газелях” катаюсь, как экспедитор», — пояснил сам водитель.

Стоит отметить, что новые возможности воздействовать на должников судебные приставы получили в конце прошлого года. При введении в отношении должника ограничения на право управлять транспортным средством запрет касается всех видов транспорта — автомобилей, воздушных судов, судов морского, внутреннего водного транспорта, мотоциклов, мопедов, квадроциклов и самоходных машин. Отменяются ограничения лишь после оплаты всех задолженностей.

Водитель автобуса должен будет заплатить штраф в размере 500 рублей за нарушение правил остановки. А за нарушение временного ограничения на пользование правами он может либо совсем лишиться их на срок до 1 года, либо отработать наказание в виде 50 часов обязательных работ.