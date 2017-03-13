В Красноярском крае мужчины спасли односельчан из горящего дома

В Красноярском крае наградили мужчин, которые спасли односельчан из горящего дома. Об этом 13 марта сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар произошел в селе Матвеевка Казачинского района в конце января. Вечером местный житель заметил отблески пламени в окне одного из домов. Не теряя времени, он позвонил в пожарную часть и сразу же позвал на помощь соседей. Вместе они разбили окно и проникли в дом, где обнаружили двух мужчин. Пострадавших вытащили наружу до приезда пожарных. Все было сделано в считанные минуты.

Позже выяснилось, что причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. В итоге никто не погиб.

Начальник краевого противопожарного отряда по охране Казачинского района на торжественном собрании поблагодарил мужчин за смелость, самоотверженность и высокую гражданскую позицию. Героям вручили ценные подарки и благодарственные письма.