70-летний мужчина погиб при пожаре на юге Волгограда
Пожар, унесший жизнь пожилого мужчины, произошел накануне в одной из квартир дома, расположенного по улице Саушинская в Красноармейском районе Волгограда, сообщает ВДТВ.
Пожар, унесший жизнь пожилого мужчины, произошел накануне в одной из квартир дома, расположенного по улице Саушинская в Красноармейском районе Волгограда, сообщает ВДТВ.
По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера
Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание в 17:17. В ходе осмотра жилого помещения был обнаружен труп мужчины 1947 года рождения. В качестве предполагаемой причины пожара специалисты называют короткое замыкание электрической проводки.