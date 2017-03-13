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09:27 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

70-летний мужчина погиб при пожаре на юге Волгограда

Пожар, унесший жизнь пожилого мужчины, произошел накануне в одной из квартир дома, расположенного по улице Саушинская в Красноармейском районе Волгограда, сообщает ВДТВ.

По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 16:47. Сообщалось о возгорании в жилом доме общей площадью 20×35м.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание в 17:17. В ходе осмотра жилого помещения был обнаружен труп мужчины 1947 года рождения. В качестве предполагаемой причины пожара специалисты называют короткое замыкание электрической проводки.

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