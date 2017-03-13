Возбуждено дело после ДТП с мусоровозом в Нижнем Новгороде

Возбуждено уголовное дело после ДТП с участием мусоровозом в Нижнем Новгороде, сообщает прокуратура Нижегородской области.

В конце 2016 года в одном из дворов в Советском районе водитель мусоровоза «КамАЗ» после погрузки отходов нарушил правила дорожного движения и сбил 49-летнего мужчину. В результате аварии пострадавший получил переломы костей со смещением отломком, в том числе костей носа, а также черепно-мозговую травму и множественные ушибы.

В отношении водителя мусоровоза возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет. В настоящее время проводится расследование.