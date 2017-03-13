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13:48 (мск), источник: Фонтанка

Международная группа пыталась ввести в Петербург 266 кг наркотика

В Петербурге накрыли международную группу, которая занималась ввозом наркотиков в Россию.

Источник: Reuters

Задержанным, у которых обнаружили 266 кг психотропного вещества и 26 тысяч евро, грозит от 15 лет до пожизненного срока в колонии.

Как сообщили 13 марта в пресс-службе Северо-Западной оперативной таможни, в ходе проведения спецоперации по пресечению незаконного ввоза наркотических средств на территорию России сотрудники службы противодействия коррупции, Выборгской и Северо-Западной таможен при содействии полиции выявили особо крупную партию запрещенных веществ и провели подконтрольную им «поставку».

Грузовик, в тайнике которого, как установлено, было спрятано 2 672 плитки психотропного вещества, «вели» от пункта пропуска Ивангород через один из таможенных постов Петербурга до строительной площадки в поселке Сиверский Ленинградской области. Там оперативники задержали предполагаемых участников преступной группировки.

Состав ОПГ оказался «пестрым»: за перегрузкой наркотика из грузовика в легковой автомобиль застали 53-летнего россиянина, 35-летнего эстонца, 34-летнего литовца и 30-летнего белоруса. Организатором поставок, а заодно и владельцем авто, по версии следствия, является россиянин. В машине оперативники обнаружили 266 килограммов психотропного наркотика, несколько телефонов и сим-карт, а также 26 тысяч евро, происхождение которых задержанные разъяснить не смогли.

Отдел дознания Северо-Западной оперативной таможни возбудил уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств», по которой четверка может получить вплоть до пожизненного лишения свободы.

Дело передано в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Правоохранители устанавливают, были ли у задержанных «коллеги по цеху».

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