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10:07 (мск), источник: Югополис

Стали известны подробности двойного убийства коммерсантов в Армавире

Все соучастники преступления задержаны, трое из них заключены под стражу.

Источник: Югополис

О громком убийстве в лифте жилого дома на улице Ленина в Армавире, которое произошло рано утром 7 марта, ранее сообщал «Югополис».

Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями в области головы были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов. В тот же день следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю было возбуждено уголовное дело.

В короткие сроки были установлены личности предполагаемых убийц — четверых мужчин в возрасте от 29 до 37 лет. По версии следствия, задержанные в течение месяца выясняли информацию о месте жительства своих жертв, распорядке дня и маршрутах передвижения. Распределив роли, надев на лица маски, шапки и вооружившись двумя металлическими трубами и пистолетом, они рано утром прибыли к дому, где проживали мужчины. 29-летний злоумышленник ожидал их в машине.

Войдя в подъезд, они ударили трубами выходивших из лифта коммерсантов, и, похитив две сумки с деньгами, двое из злоумышленников выбежали, а их 37-летний подельник добил жертв выстрелами в голову, после чего, взяв третью сумку с деньгами, скрылся вместе с остальными нападавшими на автомобиле марки ВАЗ-2107. Точная сумма похищенных денежных средств выясняется.

Следствием трем фигурантам предъявлено обвинение в убийство двух лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с разбоем, совершенном в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших. Четвертому соучастнику предъявлено обвинение в разбойном нападении.

В настоящее время все соучастники задержаны, трое из них заключены под стражу. Проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

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