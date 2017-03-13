МЧС: В Ростовской области увеличилось количество ландшафтных пожаров
В донском управлении МЧС рассказали о том, что с приходом теплой и сухой погоды количество ландшафтных пожаров в регионе увеличилось.
В донском управлении МЧС рассказали о том, что с приходом теплой и сухой погоды количество ландшафтных пожаров в регионе увеличилось.
Только за субботу в населенных пунктах было зафиксировано более пяти крупных очагов.
Например, в поселке Рассвет Аксайского района спасатели тушили огонь на площади около пяти тысяч квадратных метров. Также крупные возгорания сухой травы зафиксировали в Азовском, Мясниковском и Неклиновском районах.