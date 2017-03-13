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10:14 (мск), источник: Новый Калининград

Очевидцы: ДТП с фурой привело к коллапсу на Окружной дороге

Утром в понедельник произошло ДТП с участием большегрузного автомобиля на Окружной дороге.

Это серьезно затруднило движение, сообщают очевидцы в группе Сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте».

По данным очевидцев, ДТП случилось в районе ул. Невского, свободной осталась одна полоса. В результате образовалась большая пробка как в сторону «гурьевского кольца» и в другом направлении.

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