Очевидцы: ДТП с фурой привело к коллапсу на Окружной дороге
Утром в понедельник произошло ДТП с участием большегрузного автомобиля на Окружной дороге.
Утром в понедельник произошло ДТП с участием большегрузного автомобиля на Окружной дороге.
Это серьезно затруднило движение, сообщают очевидцы в группе Сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте».
По данным очевидцев, ДТП случилось в районе ул. Невского, свободной осталась одна полоса. В результате образовалась большая пробка как в сторону «гурьевского кольца» и в другом направлении.