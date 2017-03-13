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10:23 (мск), источник: БЕЛТА

Фура с легковушкой столкнулись в Лепельском районе

Авария произошла вечером 12 марта на автодороге М-3 Витебск-Минск возле деревни Старое Лядно — сообщение от очевидца поступило в 19.10.

Источник: БЕЛТА

13 марта, Витебск /Екатерина Князева — БЕЛТА/. Водитель легковушки пострадал и оказался зажат в авто в результате лобового столкновения с тягачом в Лепельском районе, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

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Авария произошла вечером 12 марта на автодороге М-3 Витебск-Минск возле деревни Старое Лядно — сообщение от очевидца поступило в 19.10. Когда к месту вызова прибыли спасатели, было установлено, что произошло лобовое столкновение грузового и легкового автомобилей.

Водитель «Форд Галакси» оказался зажат в автомобиле — его пришлось деблокировать с использованием специального инструмента. Мужчина с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

Водитель грузового тягача «Рено» с полуприцепом не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

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