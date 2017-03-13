Фура с легковушкой столкнулись в Лепельском районе
Авария произошла вечером 12 марта на автодороге М-3
Авария произошла вечером 12 марта на автодороге М-3
13 марта, Витебск /Екатерина Князева — БЕЛТА/. Водитель легковушки пострадал и оказался зажат в авто в результате лобового столкновения с тягачом в Лепельском районе, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Авария произошла вечером 12 марта на автодороге М-3
Водитель «Форд Галакси» оказался зажат в автомобиле — его пришлось деблокировать с использованием специального инструмента. Мужчина с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.
Водитель грузового тягача «Рено» с полуприцепом не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.