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10:10 (мск), источник: РБК

На станции Лосиноостровская в Москве под поезд попал человек

На железнодорожной станции Лосиноостровская Ярославского направления Московской железной дороги человек попал под поезд. Об этом сообщил источник агентства «Москва» в экстренных службах Москвы.

«На станции Лосиноостровская между платформами № 3 и № 4 под поезд попал человек», — сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавший выжил и ему оказана медицинская помощь.

Cотрудник пресс-службы Московской железной дороги Владимир Зайченко не смог сообщить РБК подробности об инциденте на станции Лосиноостровская, переадресовав вопрос в МВД. «На станции Лосиноостровская для безопасного перехода железнодорожных путей есть два пешеходных перехода, один из них транзитный. Пешеходные переходы исключают появление людей в неположенном месте», — сказал он.

Зайченко отметил, что в результате инцидента задержался только один электропоезд, следовавший в сторону Московской области. «Остальные (поезда. — РБК) следуют по графику», — добавил он.

РЕН ТВ также сообщает об инциденте со ссылкой на очевидца. Согласно данным собеседника телеканала, пострадавшего подняли на перрон и оказали ему медицинскую помощь. Затем источник РЕН ТВ уточнил, что пострадавший был доставлен в больницу. Планируется ампутация голени.

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