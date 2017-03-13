В детских садах Ермаковского района нашли опасную крупу

В детских садах Ермаковского района выявлена некачественная крупа. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Россельхознадзора.

Специалистами ведомства в ходе совместных проверок с органами прокуратуры выявлены нарушения в части закупки крупы детскими садами. Для питания детей использовалась продукция без документов, подтверждающих безопасность. Также на крупе не было маркировки изготовителя.

Кроме того, проверяющие выяснили, что крупа не соответствует требованиям ГОСТа. В продукции содержалось слишком большое количество муки и сорной примеси. Всего было забраковано 30 кг опасной крупы.

Прокуратурой Ермаковского района заведены административные дела по статье «нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки». По результатам проверки 4 должностных лица привлечены к административной ответственности.