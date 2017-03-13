Крымские пограничники пресекли контрабанду наркотиков с Украины

По информации надзорного органа, на въезд в Крым прибыл автомобиль марки Opel под управлением 23-летнего гражданина Украины. После проверки документов владелец иномарки проследовал в зону осуществления совместного пограничного и таможенного осмотра транспортного средства, в ходе которого у пограничников вызвало подозрение поведение водителя, а также деформированная спинка переднего сидения его авто.

«Было принято решение об углубленном досмотре машины с применением служебной собаки и спецсредств пограничного контроля. По итогам работы сотрудниками контрольных органов в подлокотнике кресла обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом, предположительно растительного происхождения, темно-зеленого цвета со специфическим запахом», — рассказали в Погрануправлении.

Пакет с сомнительным содержимым изъяли и передали на экспертизу, которая подтвердила — обнаруженное вещество является «канабисом» (марихуана), относящимся к наркотическим средствам, оборот которых в нашей стране запрещен.

По факту незаконного перемещения через государственную границу РФ наркотического вещества крымские правоохранители возбудили уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия.