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10:09 (мск), источник: РИА Крым

Крымские пограничники пресекли контрабанду наркотиков с Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости (Крым). В автомобильном пункте пропуска «Джанкой» крымские пограничники пресекли ввоз на территорию полуострова контрабанды наркотического вещества, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

По информации надзорного органа, на въезд в Крым прибыл автомобиль марки Opel под управлением 23-летнего гражданина Украины. После проверки документов владелец иномарки проследовал в зону осуществления совместного пограничного и таможенного осмотра транспортного средства, в ходе которого у пограничников вызвало подозрение поведение водителя, а также деформированная спинка переднего сидения его авто.

«Было принято решение об углубленном досмотре машины с применением служебной собаки и спецсредств пограничного контроля. По итогам работы сотрудниками контрольных органов в подлокотнике кресла обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом, предположительно растительного происхождения, темно-зеленого цвета со специфическим запахом», — рассказали в Погрануправлении.

Пакет с сомнительным содержимым изъяли и передали на экспертизу, которая подтвердила — обнаруженное вещество является «канабисом» (марихуана), относящимся к наркотическим средствам, оборот которых в нашей стране запрещен.

По факту незаконного перемещения через государственную границу РФ наркотического вещества крымские правоохранители возбудили уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия.

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