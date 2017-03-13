На юге России началась внезапная проверка войск

«Командующий войсками ЮВО дал старт внезапной проверке боевой готовности ряда соединений и воинских частей, дислоцированных в Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской и Волгоградской областях, Карачаево-Черкесии и Адыгее, а также подразделений российских военных баз в республиках Армения и Абхазия», — сказали в пресс-службе.

Главная цель — проверить, насколько подразделения готовы выполнять задачи по предназначению, а также оценить уровень боевой выучки

Главная цель — проверить, насколько подразделения готовы выполнять задачи по предназначению, а также оценить уровень боевой выучки

К практическим мероприятиям привлекли около 6 тысяч военнослужащих, 1,5 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники. Задействовано более 20 штабов и других органов военного управления.

Поднятые по тревоге соединения приведены в высшие степени боеготовности и уже переброшены в назначенные районы (в том числе на незнакомые полигоны), где начали маскировать технику и приводить ее в боевые позиции.

«На полигонах округа будут проведены тактические учения с боевой стрельбой, а также контрольные занятия по основным предметам боевой и специальной подготовки», — указали в пресс-службе.

Особое внимание планируется уделить отработке межвидового взаимодействия и всестороннего обеспечения войск.