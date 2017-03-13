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10:32 (мск), источник: РИА Новости

На юге России началась внезапная проверка войск

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар — РИА Новости, Иван Капустин. Командующий Южным военным округом объявил внезапную проверку боеготовности войск на юге страны, привлечены около 6 тысяч военнослужащих и 1,5 тысячи единиц техники, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ЮВО.

Источник: РИА Новости

«Командующий войсками ЮВО дал старт внезапной проверке боевой готовности ряда соединений и воинских частей, дислоцированных в Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской и Волгоградской областях, Карачаево-Черкесии и Адыгее, а также подразделений российских военных баз в республиках Армения и Абхазия», — сказали в пресс-службе.

Главная цель — проверить, насколько подразделения готовы выполнять задачи по предназначению, а также оценить уровень боевой выучки
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К практическим мероприятиям привлекли около 6 тысяч военнослужащих, 1,5 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники. Задействовано более 20 штабов и других органов военного управления.

Поднятые по тревоге соединения приведены в высшие степени боеготовности и уже переброшены в назначенные районы (в том числе на незнакомые полигоны), где начали маскировать технику и приводить ее в боевые позиции.

«На полигонах округа будут проведены тактические учения с боевой стрельбой, а также контрольные занятия по основным предметам боевой и специальной подготовки», — указали в пресс-службе.

Особое внимание планируется уделить отработке межвидового взаимодействия и всестороннего обеспечения войск.

Комментарии
3
Иван Петров
Всё правильно.
Надо периодически проводить внезапные проверки.
Так проверяется и поддерживается боеспособность техники и личного состава.
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Александр Романский
Это что, подготовка войск к боевым действиям в "незнакомых южных территориях"?
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николай бондарь
Пусть чаще тренируются раз срок службы сокращён.
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