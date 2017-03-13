В Челябинской области посетитель ресторана устроил стрельбу

По данным областной полиции, ночью 12 марта в дежурную часть Управления МВД России ЗАТО Озерск поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов произошел конфликт между отдыхающими гражданами.

«В ходе выяснения отношений один из посетителей применил травматическое оружие, причинив ранения другому участнику конфликта. С полученными телесными повреждениями головы и тела 40-летний потерпевший был доставлен в больницу», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали стрелявшего 46-летнего озерчанина, у него имеется разрешение на хранение и ношение охотничьего пневматического, огнестрельного оружия либо оружия ограниченного поражения и патронов к нему, уточняется в сообщении.

По данному факту в УМВД России по ЗАТО Озерск возбуждено уголовное дело за «хулиганство», в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавляется в сообщении.