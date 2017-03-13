Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Военный флот Украины понес потери при атаке позиций ДНР с моря
В СК направлено заявление о возбуждение дела против Медведева
Эрдоган Путину: пора забыть термин "нормализация отношений"
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
В России введут новые нормы труда для женщин
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг и показала фигуру - СМИ
Катастрофические итоги: в ООН боятся за Украину
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову на отдыхе
Пригожин о детях от Валерии: неожиданное признание
5 важных новинок автосалона в Женеве
Skoda свернет производство Yeti в России
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
16Неслабый пол
10Фестиваль весны в Индии
8На Сицилии извергается вулкан Этна
10:52 (мск), источник: РИАЦ

В центре Волгограда ночью сбили пешехода, перебегавшего дорогу на красный свет

В 02:15 в Волгограде произошло ДТП с участием пешехода.

Источник: РИАЦ

В это время 32-летний водитель автомашины «Лада Приора» ехал по пр. Ленина в сторону ул. Краснознаменской. На пересечении с пл. Павших борцов он совершил наезд на 23-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получил травмы, с которыми был госпитализирован.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Заслуженная артистка России научит волгоградцев актерскому мастерству
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
В Британии назначен министр по борьбе с подрывной деятельностью
ООН сообщила о рекордном числе убитых детей в Сирии в 2016 году
Овечкин установил личный антирекорд в НХЛ
В Росгвардии началась первая проверка боеготовности
Чиновники хотят снизить скорость доступа к сайтам-нарушителям
Захарова рассказала о распиле шпиля с высотки МИД на сувениры
Спорт
СМИ: «Барселона» предложит Месси €40 млн за продление контракта Ранее «Барселона» выплатила более €30 млн бразильскому нападающему Неймару за продление контракта
Авто
Nissan приостановил сборку в России еще одной модели Как стало известно СМИ, с начала года автопроизводитель перестал собирать в России седаны Sentra
Hi-Tech
Пять новых технологий, которые спасут мир Каждый день новостные ленты все больше и больше переполняются негативом по поводу грядущего апокалипсиса, который человек скорее всего устроит себе сам, губя планету. Hi-Tech Mail.ru предлагает с оптимизмом посмотреть на новые технологии, которые могут помочь нам жить лучше...
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту Актриса решила весной поставить сына на коньки.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь