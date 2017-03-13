В центре Волгограда ночью сбили пешехода, перебегавшего дорогу на красный свет

В это время 32-летний водитель автомашины «Лада Приора» ехал по пр. Ленина в сторону ул. Краснознаменской. На пересечении с пл. Павших борцов он совершил наезд на 23-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получил травмы, с которыми был госпитализирован.