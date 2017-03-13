В Росгвардии началась первая в истории ведомства проверка боеготовности

«По решению директора Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова с 13 марта 2017 года проводится внезапная проверка боевой готовности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что проверка начнется в Центральном федеральном округе и продолжится в других федеральных округах.
В апреле 2016 президент Владимир Путин объявил о создании национальной гвардии на базе внутренних войск МВД и внес законопроекты об этом в Госдуму. Ключевой задачей нового ведомства стала борьба с терроризмом и обеспечение общественной безопасности граждан. Кроме того, Росгвардия охраняет важные государственные объекты и спецгрузы, содействует ФСБ в охране государственной границы, а также контролирует частную охранную деятельность и оборот оружия.
Предлагаю схему занятий: бойцы делятся на 2 группы. Одна берет плакаты, вторая - водометы:)