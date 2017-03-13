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10:45 (мск), источник: РИА Новости

В Росгвардии началась первая в истории ведомства проверка боеготовности

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Началась первая в истории Росгвардии внезапная проверка боеготовности, сообщает департамент ведомства по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества.

Источник: Агентство «Москва»

«По решению директора Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова с 13 марта 2017 года проводится внезапная проверка боевой готовности», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что проверка начнется в Центральном федеральном округе и продолжится в других федеральных округах.

В апреле 2016 президент Владимир Путин объявил о создании национальной гвардии на базе внутренних войск МВД и внес законопроекты об этом в Госдуму. Ключевой задачей нового ведомства стала борьба с терроризмом и обеспечение общественной безопасности граждан. Кроме того, Росгвардия охраняет важные государственные объекты и спецгрузы, содействует ФСБ в охране государственной границы, а также контролирует частную охранную деятельность и оборот оружия.

Комментарии
4
Александр Романский
Я всегда за то, чтобы каждый занимался своим делом. А не рыл траншею от забора и до обеда.
Предлагаю схему занятий: бойцы делятся на 2 группы. Одна берет плакаты, вторая - водометы:)
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А Б
Власть боится за своё существование, потому и проводит такие внезапные проверки силовых структур.
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спринт лото
Правильно надо либерастикам показать что будет с последователями майданутых если начнут наглеть и вылезут .
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