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10:53 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Трое директоров фирм-однодневок предстанут перед судом в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 13 марта, РИА ФедералПресс. В Новосибирске будут судить троих директоров фирм-однодневок. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, 25-летний Кирилл Мирошниченко, 25-летний Николай Каракозов и 26-летний Сергей Булгака обвиняются в преступлении по статье 173.2 УК РФ — предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

По данным ведомства, за денежное вознаграждение от 8 до 40 тысяч рублей трое мужчин согласились стать номинальными директорами фирм-однодневок ОО «Транзит», ООО «БАМ» и ООО «Атлант». Никакого отношения к данным организациям они не имели.

Все документы и ключи доступа к управлению расчетными счетами они передали своему заказчику, который также является фигурантом другого уголовного дела. Тот использовал фирмы для уклонения от уплаты налогов и обналичивания денежных средств.

Все трое сознались в преступлении и попросили о рассмотрении дела в особом порядке. Дело передано в Ленинский районный суд Новосибирска.

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