Двенадцать сотрудников Павловского завода в Нижегородской области предстанут перед судом за мошенничество на 2,5 млн. рублей
Как сообщает объединённая
Как сообщает объединённая
Они разработали план по хищению резинотехнических изделий, принадлежащих заводу, путем мошенничества. Водитель обязан был сообщать старшему кладовщику склада о том, что он направлен в служебную командировку для получения резинотехнических изделий от поставщиков с последующей сдачей полученных
Затем водитель должен был сгружать похищенные ТМЦ в указанных местах, а затем заезжать на территорию завода и сдавать оставшиеся после хищения ТМЦ.
В результате целенаправленных, противоправных и умышленных действий, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, преступная группа причинила заводу ущерб на сумму в 2,4 млн. рублей.