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10:43 (мск), источник: НТА-Приволжье

Двенадцать сотрудников Павловского завода в Нижегородской области предстанут перед судом за мошенничество на 2,5 млн. рублей

Как сообщает объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области, 12 работников завода, а также старший кладовщик склада резинотехнических изделий с 29 августа 2014 года по 5 апреля 2015 года вступили в преступный сговор.

Они разработали план по хищению резинотехнических изделий, принадлежащих заводу, путем мошенничества. Водитель обязан был сообщать старшему кладовщику склада о том, что он направлен в служебную командировку для получения резинотехнических изделий от поставщиков с последующей сдачей полученных товарно-материальных ценностей.

Затем водитель должен был сгружать похищенные ТМЦ в указанных местах, а затем заезжать на территорию завода и сдавать оставшиеся после хищения ТМЦ.

В результате целенаправленных, противоправных и умышленных действий, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, преступная группа причинила заводу ущерб на сумму в 2,4 млн. рублей.

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