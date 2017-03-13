Двенадцать сотрудников Павловского завода в Нижегородской области предстанут перед судом за мошенничество на 2,5 млн. рублей

Они разработали план по хищению резинотехнических изделий, принадлежащих заводу, путем мошенничества. Водитель обязан был сообщать старшему кладовщику склада о том, что он направлен в служебную командировку для получения резинотехнических изделий от поставщиков с последующей сдачей полученных товарно-материальных ценностей.

Затем водитель должен был сгружать похищенные ТМЦ в указанных местах, а затем заезжать на территорию завода и сдавать оставшиеся после хищения ТМЦ.

В результате целенаправленных, противоправных и умышленных действий, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, преступная группа причинила заводу ущерб на сумму в 2,4 млн. рублей.